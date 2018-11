Tedesco: "FC Porto foi o justo vencedor da partida"

Domenico Tedesco, treinador do Schalke 04, não ficou satisfeito com a exibição no Estádio do Dragão e acredita que o FC Porto foi o "justo vencedor" do jogo.

Em declarações na sala de imprensa, o técnico alemão não gostou da segunda parte, que acabou por ditar o resultado final, com três golos portistas nesse período: "Quando perdemos nunca ficamos satisfeitos. O jogo esteve equilibrado na primeira parte, mas começámos muito mal o segundo tempo. Depois ficou difícil recuperar. O FC Porto foi um justo vencedor".

Tedesco admite que a qualificação garantida antes da partida poderá ter influenciado os jogadores: "Antes do jogo não pensamos nisso, mas admite que pode ter influenciado os jogadores. Tentamos motivá-los e conseguimos".

Schalke perdeu no Estádio do Dragão mas tem o segundo lugar garantido, devido à derrota do Galatasaray no terreno do Lokomotiv de Moscovo.