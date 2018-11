PSG ganha ao Liverpool na Liga dos Campeões. Grupo C está "embrulhado"

O PSG venceu o Liverpool, por 2-1, na quinta jornada da Liga dos Campeões e reentrou na corrida à qualificação num grupo C que está muito “embrulhado”.

Bernat e Neymar apontaram os golos dos parisienses e os reds só conseguiram descontar por Milner.

Na tabela, a uma jornada do fim da fase de grupos, a liderança é do Nápoles, que esta noite derrotou o Estrela Vermelha por 3-1, com 9 pontos.

Em segundo estão os milionários do PSG, com 8, e em terceiro segue o Liverpool, com 6. Em último continua o Estrela Vermelha com 4.

Resultados:

Grupo A

Atlético Madrid 2-0 Mónaco

Borussia Dortmund 0-0 Club Brugge

Grupo B

Tottenham 1-0 Inter Milão

PSV Eidhoven 1-2 Barcelona

Grupo C

Nápoles 3-1 Estrela Vermelha

PSG 2-1 Liverpool

Grupo D

Lokomotiv Moscovo 2-0 Galatasaray

FC Porto 3-1 Schalke 04

Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, FC Porto, Schalke 04, Ajax, Bayern Munique, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United já estão apurados para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Barcelona, Real Madrid e FC Porto garantiram a passagem como líderes dos respetivos grupos e vão ser cabeças de série na próxima fase.