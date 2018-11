Felipe. "A jogar assim vamos conseguir fazer coisas muito boas este ano"

Felipe, defesa central do FC Porto, elogiou a exibição dos dragões após a vitória por 3-1 frente ao Schalke, que garantiu o primeiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Felipe deixou ainda elogios ao parceiro no eixo da defesa, Éder Militão, em destaque na partida.

Na "flash interview" da TVI, o central dos dragões mostrou-se satisfeito pelos três pontos. "Jogámos muito bem. Desta forma vamos conseguir fazer coisas muito boas este ano. Errámos muito na primeira parte, não estavamos a ser agressivos. O treinador deu-nos duro no intervalo e a equipa aceitou bem e marcámos logo dois golos no início da segunda parte".

Felipe acredita que ficar em primeiro lugar "é uma vantagem", principalmente no sorteio dos confrontos dos oitavos-de-final, mas destaca que na Liga dos Campeões "há sempre equipas boas".

Apesar de ter o primeiro lugar garantido, o central quer vencer o último jogo na Turquia, frente ao Galatasaray. "Nunca jogamos para perder ou empatar. Não é por estarmos qualificados que vamos perder esta ambição. Todos jogos há coisas boas e más para reter, e será dessa forma que vamos a jogo".

O defesa brasileiro deixou ainda grandes elogios a Éder Militão, que chegou no fim do mercado ao FC Porto vindo do São Paulo, e assumiu a titularidade ao lado de Felipe. Esta noite, o jovem de 20 anos marcou o seu primeiro golo ao serviço dos dragões:

"Ele merece, é um miúdo que trabalha muito bem, e já queria fazer esse golo há algum tempo, e calhou logo na Liga dos Campeões. Temos feito uma parceria muito boa, ele assumiu a vaga e não voltou a largar".

Bicicleta é "movimento treinado"

Felipe esteve perto de fazer aquele que seria um dos golos da temporada. O central tentou o golo através de um pontapé de bicicleta à entrada da área, mas a barra travou o golo.

"Foi uma coisa do momento, a bola vinha alta e tentei. Às vezes tento no treino e era bom que tivesse sido golo. Mas o mais importanto foi a vitória".