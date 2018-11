Corona força amarelo e arrisca suspensão adicional

O extremo Jesus Corona forçou o cartão amarelo na partida contra o Schalke 04 e corre o risco de apanhar castigo adicional.

Corona demorou muito a bater um livre e o árbitro não perdoou.

A próxima partida da Champions na Turquia é apenas para cumprir calendário e, por isso, o jogador mexicano tudo fez para limpar os cartões e descansar.

No entanto, convém relembrar que na temporada passada Carvajal, do Real Madrid, forçou um cartão amarelo precisamente na quinta jornada, nos mesmos moldes do lance de Corona. A UEFA não perdoou e atribuiu mais um jogo de suspensão ao espanhol, que falhou a primeira mão dos oitavos-de-final frente ao PSG.