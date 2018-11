Sérgio Conceição. "Fizemos um jogo muito consistente e estamos satisfeitos com o primeiro lugar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ficou satisfeito com o primeiro lugar no grupo D da Liga dos Campeões e com a exibição convincente na vitória por 3-1 frente ao Schalke 04.

Em declarações na "flash interview" da TVI, o técnico dos dragões fala sobre uma primeira parte menos conseguida e a chave para o triunfo: "Não estávamos a fazer o que foi trabalhado, no primeiro momento de pressionar o adversário. A partir do momento em que resolvemos isso, melhoramos. Fizemos um jogo muito consistente e estamos satisfeitos com o primeiro lugar".

"Não foi justo irmos empatados para o intervalo até, não me recordo de uma oportunidade do Schalke. Fizemos uma segunda parte fantástica, fizemos três golos e poderiam ter sido mais", adicionou.

Conceição falou ainda sobre o golo do Schalke, de penálti, depois de uma mão de Óliver Torres. "O penálti surgiu do nada, e poderia até ter condicionado a equipa, mas não foi isso que aconteceu. Há uma grande união neste grupo".

Sérgio "insultou" Óliver no lance do primeiro golo

O técnico do FC Porto fez ainda uma brincadeira sobre o lance que deu origem ao primeiro golo. Num lance estudado num canto batido por Corona, Óliver recebeu a bola à entrada da área, sozinho, e tirou o cruzamento para assistir Éder Militão.

No lance inventado pela cabeça de Conceição e treinado no Olival, Óliver deveria ter rematado de primeira à baliza de Fahrmann. "As nossas bolas paradas fazem parte das situações que temos preparadas. Era suposto o Óliver chutar de primeira, mas perdeu o 'timming'. Ainda o insultei no banco nesse momento, mas depois fez a assistência e lá o elogiei", brincou.