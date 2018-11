Vitória do Lokomotiv apura FC Porto para oitavos da Champions

O FC Porto e Schalke ainda não jogaram e já estão apurados para os 'oitavos' da Liga dos Campeões.

A “culpa” é do Lokomotiv, que esta quarta-feira venceu o Galatasaray, por 2-0, em Moscovo.

Grzegorz Krychowiak e Vladislav Ignatiev marcaram os golos russos. Os ex-portistas Fernando (titular) e Maicon (suplente) também estiveram na ficha de jogo do lado turco, tal como Eder e Manuel Fernandes, do outro lado.

Com esta vitória, o Lokomotiv soma os primeiros pontos no Grupo D e ainda pode garantir um lugar na Liga Europa na última jornada da fase de grupos, estando dependente do resultado do Galatasaray contra os dragões. Para já, soma quatro pontos.

É a 15ª vez que os dragões passam a fase de grupos, em 23 participações.