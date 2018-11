Fransérgio: "Quem sabe se no final da época o Abel diz qual é o nosso objetivo"

Fransérgio, médio do Sp. Braga, fugiu ao tema de uma possível candidatura ao título da equipa arsenalista. Em declarações à margem de uma visita a uma escola no concelho de Braga, o brasileiro não foi claro em relação à luta pelo título.

"O nosso objetivo está traçado. Quem sabe se no final da época o Abel diz qual é esse objetivo. A candidatura vemos no fim. Vamos pensar sempre jogo a jogo e no fim do ano, se Deus quiser, vamos estar na frente", disse, em declarações aos jornalistas.

O Sp. Braga eliminou o Praiense na Taça de Portugal e carimbou presença nos oitavos-de-final da prova. Fransérgio "pede" um adversário difícil na próxima ronda. "Passámos a eliminatória contra o Praiense. Sexta-feira é o sorteio e esperamos uma boa equipa para provarmos que também temos hipóteses nesta prova".

Abel também mereceu elogios de Fransérgio. "O Abel é uma pessoa tranquila e passa confiança para todos os jogadores. Sabemos o que temos de fazer dentro de campo".