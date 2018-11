Guterres quer encontrar-se com príncipe herdeiro da Arábia Saudita

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quer aproveitar a cimeira do G20 que vai ter lugar em Buenos Aires no final da semana para se encontrar em privado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

No topo da sua agenda está a situação no Iémen, onde uma guerra patrocinada pelos sauditas já vitimou mais de 10 mil pessoas desde 2014, criando uma realidade que organizações não-governamentais no terreno dizem ser "o inferno na Terra".

Em declarações aos jornalistas esta quarta-feira, Guterres explicou que é preciso pôr fim à guerra civil no Iémen e que, para negociar a paz, é incontornável que se incluam as autoridades do reino saudita.

"Penso que estamos perto de criar as condições para dar início a possíveis conversações de paz [no Iémen]", declarou o secretário-geral da ONU. "Claro que a Arábia Saudita é absolutamente crucial para esse propósito e estou preparado para discutir isso com o príncipe herdeiro ou com qualquer outro oficial saudita, porque acredito que este é um objetivo muito importante neste momento."

A cimeira do G20, que poderá servir de pano de fundo a esta reunião entre Guterres e Mohammed bin Salman, vai decorrer entre sexta-feira e sábado, em Buenos Aires, na Argentina.