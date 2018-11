Comprou uma mesa de refeições no Ikea? Se foi esta é melhor ir devolvê-la

A cadeia sueca Ikea está a pedir a todos os seus clientes que devolvam a mesa de refeição modelo Glivarp por causa de problemas na aba extensível.

No site oficial do Ikea, a cadeia de mobiliário "pede a todos os clientes que tenham comprado a mesa de refeição extensível Glivarp com tampo em vidro fosco para pararem de a utilizar e a devolverem numa loja Ikea, onde serão reembolsados na totalidade". A empresa informa ainda que "não é necessária a apresentação do talão de compra" para o efeito.

A decisão de retirar o produto surge na sequência de queixas de clientes que alertaram para a possibilidade de a aba extensível se desprender.

"Esta decisão de recolha surge no seguimento de informações que a Ikea recebeu por parte de clientes, que relatam que a aba extensível da mesa Glivarp com tampo em vidro fosco pode desprender-se e cair", é adiantado.