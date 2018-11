Brasil retira candidatura a acolher conferência da ONU sobre o clima em 2019

O Brasil retirou esta quarta-feira a sua candidatura para organizar a conferência das Nações Unidas sobre o Clima em 2019, a COP25.

O anúncio surge dias antes da abertura do COP24, que terá lugar na Polónia. As autoridades brasileiras citam dificuldades financeiras em organizar o evento.

Numa nota do Ministério dos Assuntos Exteriores do Brasil, citado pela AFP, lê-se que “tendo em conta as atuais restrições financeiras e orçamentais, que se espera que continuem no futuro próximo, bem como o processo de transição para a recém-eleita administração” o país renuncia à sua oferta de organizar o evento.

A decisão surge a pouco mais de um mês de o Presidente eleito Jair Bolsonaro assumir funções. Bolsonaro já ameaçou retirar o Brasil dos acordos de Paris e que prometeu acabar com as restrições ao sector agrícola, que tem sido responsável por devastar a floresta amazónica.

Ainda este mês de novembro Bolsonaro anunciou a nomeação para ministro dos Assuntos Exteriores de Ernesto Araújo, um diplomata que revelou dúvidas sobre a veracidade das alterações climáticas.

Comentando a decisão, a organização Observatório do Clima atribuiu a decisão à influência da nova administração. “Deve ser por causa do governo eleito, que já em mais de uma ocasião declarou guerra ao desenvolvimento sustentável”, disse a organização, citada pela AFP.