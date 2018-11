André Pinto espera voltar ao Azerbaijão em maio para disputar a final da Liga Europa

André Pinto vai disputar, pelo Sporting, a passagem aos 16 avos-de-final da Liga Europa frente ao Qarabag, no Azerbaijão. País a que o central espera regressar em maio, para disputar a final da competição.

Em conferência de imprensa, o defesa foi confrontado com o facto de o Sporting discutir a passagem à fase seguinte da Liga Europa no mesmo estádio onde se realizará a final. André Pinto garantiu que a equipa está preparada e que tem consciência da dificuldade do jogo. "Queremos garantir já a passagem à próxima fase. Daqui a seis meses, esperamos cá voltar", declarou.

André Pinto não acredita que o Qarabag "esteja muito diferente" desde o jogo da primeira mão, que os leões venceram por 2-0, em Alvalade. "Têm a mesma ideia, a mesma matriz de jogo. É uma equipa que é rápida e que gosta de jogar em transições", analisou o central.

Sobre a possibilidade de ser titular frente ao Qarabag, André Pinto entregou a "batata quente" ao treinador, Marcel Keizer. "Quem poderá responder a isso é o míster. Penso que o intuito de uma equipa com o Sporting é ter um plantel vasto e com opções. Quem entrar amanhã [quinta-feira] fará o melhor possível."

O Sporting encontra-se no segundo lugar do grupo E, com sete pontos, menos três que o Arsenal. Os leões qualificam-se se derrotarem o Qarabag ou se empatarem e o Vorskla Poltava não bater o Arsenal.

A Liga Europa regressa na quinta-feira, às 17h55, no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão. O Qarabag-Sporting terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.