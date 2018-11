Keizer: "Queremos ganhar ao Qarabag e jogar bom futebol"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, quer juntar uma vitória frente ao Qarabag a uma boa exibição. Em declarações na conferência de imprensa em Baku, o técnico holandês destaca os três pontos como principal objetivo.

"Queremos ganhar e a jogar bom futebol, um futebol atraente. Mas claro, o objetivo principal são os três pontos".

Se o Arsenal bater o Vorskla, o Sporting estará automaticamente qualificado para os 16 avos-de-final. Ainda assim, Keizer foca-se apenas no jogo no Azerbeijão: "Quando o jogo começa, só nos concentramos em nós. A ajuda do Arsenal será bem-vinda, claro, mas não é para isso que cá viemos. É importante fazer um bom jogo".

Keizer preferiu não destacar os jogadores que mais o surpreenderam nestas primeiras três semanas de trabalho. O técnico remeteu para as considerações sobre a primeira partida, frente ao Lusitano Vildemoinhos.

"Não gostei dos primeiros 15 minutos contra o Lusitano. Marcámos quatro golos, e acabamos por melhorar, mas não vou falar individualmente de nenhum jogador".

O treinador dos leões deixou um elogio ao plantel leonino. Recorde-se que Keizer recorreu a quatro jogadores do plantel sub-23 para completar a lista de convocados: "Tenho 25 jogadores, uma boa equipa. Alguns ficaram em Lisboa naturalmente, mas quem está tem jogado bom futebol e é isso que espero amanhã".

Keizer elogiou também a equipa do Qarabag. "Vão ser duas equipas que jogam para ganhar, o que vai tornar o jogo interessante. Vi três jogos deles, jogam um futebol moderno, de qualidade, em posse de bola. São uma equipa forte".

O Qarabag-Sporting tem hora marcada para as 17h55, em Baku, jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.