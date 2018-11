Jogo entre Vorskla e Arsenal pode ser adiado

O Vorskla Poltava revelou, esta quarta-feira, que poderá não conseguir assegurar as condições necessárias para disputar o jogo com o Arsenal, da penúltima jornada do grupo E da Liga Europa, o mesmo do Sporting.

A UEFA anunciara, na véspera, que a partida ia realizar-se em Kiev e não em Poltava, "devido à introdução da lei marcial em certas regiões da Ucrânia". Afinal, o jogo poderá mesmo ter de ser adiado, por falta de acordo com o estádio para que o jogo foi deslocado.

"O clube não recebeu a confirmação do Estádio Olímpico [de Kiev]. Há também questões não resolvidas de como as vendas dos bilhetes se vão processar", explicou o vice-presidente do Vorskla, Oleh Lisak, em conferência de imprensa.



O governo ucraniano instaurou, na segunda-feira, a lei marcial em certas partes do território, na sequência da captura de três navios da marinha e de 23 tripulantes pela Rússia.



"A UEFA vai continuar a monitorizar a situação de segurança na Ucrânia nos próximos dias, antes de tomar nova decisão de potencialmente relocalizar outros jogos", elaborou o Painel de Emergência da UEFA, em comunicado.

Dinamo de Kiev e Shakthar Donetsk são os outros clubes ucranianos em provas europeias esta época. O Vorskla Poltava-Arsenal disputa-se, em princípio, na quinta-feira, às 17h55, no Estádio Olímpico de Kiev.