Sub-19 do FC Porto goleiam Schalke e aproximam-se dos "oitavos" da Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto recebeu e goleou o Schalke 04, por 3-0, esta quarta-feira, na penúltima jornada do grupo D da Youth League. Os dragões estão muito perto de assegurar a passagem aos oitavos-de-final.

O jogo tornou-se mais simples com o golo precoce de Romário Baró. O "10" dos dragões marcou aos 18 minutos, estendendo assim a passadeira para a goleada. Ao minuto 37, Baró fez o segundo golo portista.

Diz a teoria que não há melhor que marcar a fechar a primeira parte e abrir a segunda. O Porto assim fez. Logo após o intervalo, aos 48 minutos, Afonso Sousa bailou na área alemã e atirou cruzado para o terceiro.

Com esta vitória, o FC Porto tem o apuramento bem encaminhado. Os dragões estão no primeiro lugar, com dez pontos, os mesmos do Galatasaray, que é segundo. Em terceiro, está o Lokomotiv Moscovo.

Só o primeiro classificado passa diretamente aos "oitavos", tendo o segundo de disputar um "play off". Na última jornada, o FC Porto recebe a equipa turca, pelo que só depende de si para carimbar o apuramento.