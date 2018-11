Há "caso Isco" no Real Madrid e a Europa está atenta

Isco e Santiago Solari, treinador do Real Madrid, estão de costas voltadas, segundo a rádio espanhola "Cadena Cope". Situação que poderá ser aproveitada por algum "tubarão" europeu, de acordo com o jornal "As".

O médio ofensivo foi convocado para o jogo do Real Madrid no terreno da Roma, para a Liga dos Campeões, mas já no estádio, foi relegado para a bancada, situação por que nunca tinha passado no clube espanhol. No programa "El Partidazo" da "Cadena Cope", o jornalista Manolo Lama assegurou que a razão da ida de Isco para a bancada foi "uma falta de respeito a Solari, que terá acontecido no passado fim-de-semana".

"A ideia inicial era que Isco não viajasse para Roma, mas fê-lo para não concentrar nele toda a atenção", frisou Lama, naquele programa.

A verdade é que Isco ainda não foi titular desde que Solari assumiu o comando técnico do Real, há um mês, e jogou apenas 78 minutos.

Conforme o "As", há já várias equipas de peso, especialmente inglesas e italianas, atentas à situação do médio espanhol, de 26 anos. Ainda assim, será difícil tirá-lo ao Real Madrid. Em setembro de 2017, Isco renovou até 2022, ficando com cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.