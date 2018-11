Felipe: "Vivo o melhor momento da minha carreira"

Felipe acredita que, aos 29 anos, está a atravessar o melhor momento da sua carreira. O central leva 107 jogos pelo FC Porto, em nenhum dos quais foi substituído. Também nunca entrou a meio de um jogo.

O central portista está feliz por gozar de continuidade e regularidade no Dragão. "Sinto que vivo o melhor momento da minha carreira há já alguns anos", afirma Felipe, em entrevista à ESPN Brasil.

Um dos grande destaques neste percurso é, desde logo, participação na Liga dos Campeões, por três épocas consecutivas. Ainda assim, Felipe ainda descreve cada jogo como "uma sensação especial".

O defesa enaltece os "jogos de alto nível" que se disputam na Champions e que "elevam também o nível da equipa e dos jogadores". "Nós estamos a trabalhar forte para crescer na competição e esperamos conseguir alcançar objetivos maiores ao fim da temporada", acrescenta.

Ao segundo ano de dragão ao peito, Felipe ajudou o FC Porto a sagrar-se campeão nacional, após quatro anos de seca. "Era um grande objetivo desde que cheguei. Sabia que o clube estava há algum tempo sem essa conquista importante (...) e, graças a Deus, conseguimos. Fizemos uma campanha consistente e merecemos ser coroados. Alguns duvidaram, mas nós nunca perdemos o foco e a confiança", conta o central.

Esta época, o FC Porto tem como objetivo sagrar-se bicampeão: "Pela grandeza do Porto, sempre entraremos nos campeonatos para vencer."

A seleção e o talento de Militão

Felipe regressou, este ano, à seleção brasileira. Desde então, não foi outra vez convocado, mas uma vez aberta a porta, esta nunca se fecha.

O central assume que "sempre disse que a seleção é um sonho", contudo, lembra que precisa de "estar bem" e "fazer um grande trabalho" no FC Porto, para "ser observado e receber uma nova oportunidade".

O Mundial do Qatar é objetivo pessoal de Felipe: "É só daqui a quatro anos, mas o meu objetivo é tentar manter a regularidade nos próximos anos para chegar a 2022 com possibilidade de fazer parte do grupo."



Felipe tem um colega que está a impressionar e que até terá despertado o interesse do Manchester United. Em entrevista a Bola Branca, Pedro Emanuel destacou a maturidade de Éder Militão. Felipe também tece rasgados elogios ao jovem de 20 anos, que já é internacional pelo Brasil.