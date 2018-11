Putin vai abordar homicídio de Khashoggi com o príncipe saudita na cimeira do G20

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, planeia discutir o homicídio do jornalista e dissidente Jamal Khashoggi com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita no final da semana, à margem da cimeira do G20.

A informação foi avançada esta quarta-feira pelo Kremlin, citado pela AFP, quando faltam dois dias para o início da cimeira das 20 maiores economias mundiais, que este ano tem lugar na Argentina entre 30 de novembro e 1 de dezembro.

Até agora, Putin tem-se coibido de atribuir responsabilidades a Mohammed bin Salman e de criticar o regime saudita depois de ter sido provado que Khashoggi foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia.

Inicialmente, as autoridades sauditas garantiram que o jornalista crítico do regime tinha abandonado o consulado pelo próprio pé, acabando por assumir mais tarde que Khashoggi não saiu com vida da representação diplomática, aonde se deslocara a 2 de novembro para tratar de papelada para o seu casamento.

A Turquia, bem como os serviços secretos norte-americanos, apontam o dedo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita como "cérebro" do homicídio, uma acusação que Mohammed bin Salman rejeita.

Donald Trump já concedeu que Salman "pode muito bem ter sabido" dos planos para matar Khashoggi, mas rejeitou castigar ou questionar as relações bilaterais com o reino sunita.