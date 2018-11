Carga fiscal aumentou em Portugal, mas continua abaixo da média europeia

A carga tributária em Portugal aumentou, mas continua abaixo dos impostos cobrados em Itália e na Grécia. Os dados são do Eurostat, relativos ao peso dos impostos e contribuições sociais até 2017.

Em Portugal, aponta o gabinete de estatísticas da União Europeia, os impostos aumentaram três décimas no última ano, para 36,9%. Segundo o Governo, a carga fiscal deverá voltar a aumentar ligeiramente em 2018, prevendo-se uma descida em 2019.

Apesar da subida registada no ano passado, Portugal continua abaixo da média europeia, que em 2017 se situou nos 40,2% e que, nos países da Zona Euro, foi ainda maior, ultrapassando os 41%.

Com mais de 48%, França é o país da UE com maior carga fiscal, seguido da Bélgica e da Dinamarca. O valor mais baixo de impostos cobrados dentro do bloco europeu pertence à Irlanda.