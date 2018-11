Cristãos celebram 75 anos de independência do Líbano com esperança

A comunidade cristã do Líbano celebra os 75 anos da independência do país com a esperança de um futuro livre da guerra e da interferência estrangeira, rumo a uma maior independência e autonomia.

Em entrevista à Agência Ecclesia, Jo Hatem, responsável pela EDC – Associação de Gestores e Empresários Cristãos do Líbano, realça o contexto incerto de “um país que está em guerra, quer queira admiti-lo ou não” e onde o maior desafio é “sobreviver”.

“Aqui os problemas não estão entre cristãos e muçulmanos, mas sim na instrumentalização que os poderes externos fazem das duas partes”, frisa Jo Hatem, que aponta o dedo a quem tira dividendos deste clima de conflito permanente na região.

“Estamos a travar guerras que não são as nossas, são os americanos contra os russos, são os sauditas contra os iranianos, mas não são certamente os libaneses contra os libaneses”, salienta o diretor da EDC.

Quando os poderes externos deixarem o Líbano, quando levarem os seus conflitos para outro lado, confiem em mim, nós viveremos muito felizes”.

No meio da instabilidade social e política que marca o Líbano, muitos cristãos têm deixado o país rumo a outras paragens, em busca de um futuro melhor.

Em 1910, os cristãos representavam 77,5% da população do Líbano, uma parcela que atualmente se cifra nos 30,4%.

Para Jo Hatem, esta situação deve tocar a comunidade internacional, e em especial os líderes cristãos de todo o mundo, no sentido de trabalharem a favor da “manutenção do cristianismo no Líbano”.

“Nós estamos no berço do cristianismo, foi aqui que ele começou e durante os últimos 2 mil anos nunca mais parou. Se perdemos as nossas raízes, perdemos tudo”, alertou o empresário cristão, que recordou também a importância deste baluarte para o equilíbrio religioso do Médio Oriente.

“Eu olho para os cristãos do Líbano como um farol do cristianismo, para os cristãos do Egito, do Iraque, da Síria e da Palestina. E todos sabemos que quando um farol é destruído os barcos perdem-se no mar, perdem a confiança e a fé e acabam por naufragar”, completou.

A EDC – Associação de Gestores e Empresários Cristãos do Líbano dedica-se a encontrar soluções que vão ao encontro das necessidades sociais e económicas das populações.

Mais recentemente, este organismo avançou para a criação de um outro organismo, o MA’AM, que junta líderes empresariais cristãos e muçulmanos em prol do desenvolvimento do país.

“O Líbano deve ser um dos poucos países, se não mesmo o único país, que não tem uma maioria cristã tolerante aos muçulmanos ou vice-versa, aqui cristãos e muçulmanos são iguais perante a lei, têm os mesmos direitos, a mesma cidadania. Somos diferentes, olhamos para Deus de diferentes pontos de vista, é verdade, mas não temos problemas entre nós”, explica Jo Hatem, que sublinha um trabalho feito em “contexto de liberdade e de compreensão mútua”.

“Nós temos encontros, refletimos sobre a melhor forma de aplicarmos na prática os valores da nossa fé comum, daquilo que nos une, aos nossos negócios e às nossas comunidades”, acrescenta o diretor da EDC, que explicita que o que está em causa “não é apenas dar dinheiro aos mais pobres”, é “encorajar” a uma atitude diferente perante os negócios e a vida.

“A coisa mais importante a fazer é encontrar alguém que pensa da mesma forma que tu e que te agarra pelo braço e te diz mantém-te firme, não deixes de acreditar. E quando estiveres no teu posto, como gestor, terás muito mais coragem para tomar decisões que vão neste sentido. É isto que nós fazemos, e se conseguirmos fazer isto, será suficiente”, concluiu.

A independência do Líbano foi oficializada a 22 de novembro de 1943, quando esta nação cortou os laços formais com a França.

Considerada a nação mais ocidentalizada do Médio Oriente, o Líbano mantém diversos traços da influência francesa, nomeadamente na capital Beirute.