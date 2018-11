Bruno Costa Carvalho: "Se Vieira não mudar de treinador, o Benfica muda de presidente"

Bruno Costa Carvalho considera que, se Luís Filipe Vieira não mudar de treinador, pode ser o Benfica a mudar de presidente.

Em declarações a Bola Branca, o antigo candidato à presidência dos encarnados considera que este é um cenário que se pode tornar real. Se Vieira não conseguir interpretar a vontade dos adeptos, que é o despedimento de Rui Vitória, poderá ficar com o lugar em risco.

"Se o Vieira não mudar de treinador, se calhar o Benfica muda de presidente. Tudo é possível. A história do Benfica prova que isso tudo é possível. Ninguém está a salvo de nada, porque quem manda no Benfica são os sócios, por isso, se o presidente não conseguir interpretar o sentimento dos benfiquistas, claro que pode acontecer", atira.

Ninguém tem carta branca dos sócios



Bruno Costa Carvalho admite que Luís Filipe Vieira tem um elevado "capital de simpatia" junto dos benfiquistas. Contudo, incomoda-o a sensação de que o presidente encarnado pensa que é intocável.



"Sente-se que ele [Vieira] acha que vai ser eleito as vezes que quiser e vai ser presidente do Benfica o tempo que quiser. As coisas não são assim, a história do Benfica não é assim. Esse sentimento de que é intocável pode estar a perturbar e nunca é positivo haver alguém que se acha intocável."

O antigo candidato salienta o "instinto de sobrevivência" de Luís Filipe Vieira, pelo que não acredita numa eventual mudança de liderança no Benfica. Ainda assim, assinala que o líder encarnado "tarda muito em ver o óbvio, que está à vista de toda a gente", segundo Bruno Costa Carvalho. "Rui Vitória não tem condições nenhumas para prosseguir no Benfica."

Confrontado com a possibilidade de Vieira estar "à espera" de Jorge Jesus para despedir o atual técnico, Bruno Costa Carvalho sublinha que "o mundo não tem só Rui Vitória e Jorge Jesus como treinadores". Na ótica do antigo candidato, o Benfica deve começar a "pensar de maneira diferente e abrir uma nova página o mais rapidamente possível".

"O que eu sinto, neste momento, é uma enorme contestação dos sócios do Benfica. Se o presidente não agir, pode haver consequências desagradáveis para ele", sentencia Bruno Costa Carvalho.