Pedro Emanuel. A "maturidade" de Militão em noite europeia no Dragão

Pedro Emanuel acredita que o FC Porto entrará no jogo com o Schalke 04, a tentar resolvê-lo bem cedo, na penúltima jornada do grupo D da Liga dos Campeões. O empate dá o apuramento para os oitavos-de-final.

Em declarações a Bola Branca, o antigo jogador dos dragões descreve o Schalje como uma equipa que "gosta de assumir o jogo". Por isso mesmo, o conjunto de Sérgio Conceição "irá entrar em campo com tudo", para fechar de vez "o objetivo que definiu para esta competição".