Petit apresentado. "Quero um Marítimo à minha imagem"

Petit foi apresentado, esta quarta-feira, como novo treinador do Marítimo e assumiu a ambição de colocar a equipa a jogar à sua imagem. O técnico acredita que será capaz de tirar o Marítimo dos lugares aflitivos.

Em conferência de imprensa, Petit realçou que abraça, agora, "o melhor projeto" dos seus quatro anos como treinador, "um desafio diferente". O treinador assumiu a vontade de "levar o Marítimo aos lugares que merece". Para já, a prioridade é tirar os insulares do 13.º terceiro lugar, onde estão apenas um ponto acima dos lugares de despromoção:

"Temos condições para fazer um bom campeonato. O plantel tem muita qualidade e tem muita capacidade para sair desta situação. Não é de um momento para o outro, mas acredito que vamos sair desta posição. Temos de ter uma reação rápida já contra o Setúbal. Com as minhas ideias, acho que vamos conseguir que o Marítimo pratique um bom futebol e que comece já a ganhar, porque as vitórias é que trazem confiança aos jogadores. Quero um Marítimo à minha imagem."

Petit prometeu "trabalho no dia-a-dia" para, depois, "chegar aos jogos e trabalhar pelos três pontos". Por agora, "a diferença para o quarto ou quinto lugar ainda não é muito grande", pelo que o Marítimo, uma equipa "habituada a estar nos cinco ou seis primeiros", ainda vai muito a tempo de escalar posições na tabela: "Ainda há muitos pontos em disputa."

Petit rejeitou o rótulo de treinador que trabalha apenas para o resultado e justificou essa fama com os anteriores desafios que abraçou. "Tive sempre de trabalhar em função de onde estava inserido. Se estava no último lugar, tinha de jogar para ganhar. Como jogador, joguei sempre em grandes equipas, do meio-campo para a frente. Agora, com este plantel temos muita qualidade e queremos jogar bom futebol", frisou.