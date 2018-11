Manuel Alegre respeita Rui Vitória, mas quer ver uma solução para o Benfica

Manuel Alegre revela que confia em Luís Filipe Vieira para tomar uma decisão. O poeta e político elogia o presidente "que tirou o clube do abismo", mas deseja que ele "não seja mal aconselhado", como diz já ter acontecido em momentos anteriores. Manuel Alegre considera que o líder encarnado "deverá ter mais pulso" na utilização de jogadores formados no Seixal.

Rui Vitória tem sido o alvo dos adeptos do clube da Luz, que pedem a sua demissão. Em entrevista a Bola Branca , Manuel Alegre ressalva que "nada tem contra" Rui Vitória, a quem o Benfica "deve dois títulos". No entanto, o poeta, político e conhecido benfiquista aponta que o treinador das águias cometeu alguns error, tais como "não bater o pé a algumas vendas de jogadores importantes".

Manuel Alegre acredita que "terá de ser encontrada uma solução" para o Benfica inverter os maus resultados e, acima de tudo, as más exibições.

O possível regresso de Jorge Jesus ao Benfica tem sido abordado tanto pelo treinador, como pelo presidente do Benfica, com ambos a não fecharem a porta.

Manuel Alegre diz que "preferia outra solução" se Rui Vitória for dispensado. O escritor recorda que "há adeptos que não perdoam Jorge Jesus" pela forma como saiu para o Sporting. Ressalvando que "não coloca em causa a competência" do treinador, Manuel Alegre aponta que Jesus "não aproveitou" a formação do Benfica, promovendo a saída de jogadores para o estrangeiro, que agora "estão a brilhar" noutros clubes.