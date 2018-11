Gurbanov espera Sporting "com grande ambição" após troca de treinador

O treinador do Qarabag, Gurban Gurbanov, espera encontrar um Sporting ambicioso, devido à troca de treinador. Contudo, garante que a sua equipa tentará manter vivo o sonho da qualificação para os 16 avos-de-final da Liga Europa, no jogo da penúltima jornada frente aos leões.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo, Gurbanov salientou que, neste "último jogo em casa" dos azeris, a intenção é "ganhar em casa para manter em aberto a classificação". Ou, pelo menos, "deliciar os adeptos com um belo jogo". O facto de o Sporting ter trocado José Peseiro por Marcel Keizer é algo que complica a missão do Qarabag.

"O adversário mudou de treinador. Nestes casos, a equipa joga com grande ambição. Mas nós jogamos em casa e devemos ser mais ativos. Faremos o nosso melhor para conseguir um resultado positivo", afiançou Gurbanov, que desvalorizou as 11 baixas na equipa do Sporting:

"Nunca prestei atenção ao plantel do rival, porque as equipas como o Sporting tem sempre bons jogadores, seja quem for. Jogamos contra uma equipa com grande história e temos a oportunidade de ganhar."