Portugal é dos países menos racistas da Europa

Portugal é dos países da Europa com os melhores índices de violência e trabalho sobre imigrantes e mulheres. Os dados do relatório da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) mostram que Portugal tem a taxa mais baixa de violência e vitimização motivadas pelo racismo e é onde mais mulheres estão inseridas no mercado de trabalho.

O estudo "Being Black in the EU" ("Ser Negro na UE"), que tem por base quase seis mil imigrantes e descendentes de imigrantes africanos, envolveu 12 Estados-membros da União Europeia. As conclusões vão ser apresentadas esta quarta-feira, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Portugal lidera as listas com as menores taxas de violência e vitimização motivadas pelo racismo: 2%. No fim da tabela estão a Finlândia, que tem uma taxa de violência motivada pelo racismo de 14%, e a Áustria, com uma taxa de 11%.

O resultado nos dois países não é inesperado, tendo em conta a ascensão de movimentos populistas nas últimas eleições. O governo austríaco, apoiado pela extrema-direita, decidiu sair do Pacto Mundial para as Migrações da ONU no início de novembro.

Trabalho para todos



Portugal também lidera nos índices sobre a inclusão no mercado de trabalho. Entre os 12 Estados-membros estudados, o nosso país é o que tem a taxa de trabalho com rendimentos mais elevados (76%). Além disso, as mulheres portuguesas são as que estão mais inseridas no mercado de trabalho, já que 65% das mulheres trabalham.

Até os cidadãos não-nacionais que vivem em Portugal são dos que têm as melhores condições de trabalho. A taxa de trabalho remunerado para não-nacionais é de 77%, enquanto que a média dos restantes países é de 63%.

No entanto, não são só críticas positivas que o estudo da FRA faz a Portugal.

A agência europeia alerta para a necessidade de reforço do trabalho de desenvolvimento, já que 23% dos jovens portugueses não trabalham nem estudam, nem frequentam qualquer formação. E 21% dos inquiridos apontam que têm dificuldades em arranjar habitação.

Os outros 12 países inquiridos foram a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Reino Unido e Suécia.