Deputado do PSD não estava no Parlamento, mas votou

Há mais um caso a envolver um deputado do PSD que, sem estar no Parlamento, participou nos trabalhos. Feliciano Barreiras Duarte votou contra o Orçamento do Estado na votação global, em outubro.

Segundo o site do Sapo 24, o antigo secretário-geral do PSD saiu cinco horas antes da votação porque o filho estava doente.

Para poderem votar têm de colocar a sua password pessoal e fonte autorizada pelo deputado garantiu que Barreiras Duarte não pediu que votassem por ele.

A mesma fonte garante que o deputado vai "escrever aos serviços da Assembleia da República comunicando a situação como ela ocorreu, para que seja eventualmente marcada falta, considerando os fundamentos de saída de emergência". Por responder fica a questão de quem - e porquê - terá feito o registo e voto em nome de Feliciano.

Depois de José Silvano, José Matos Rosa e Duarte Marques, com falsas presenças no parlamento, Feliciano Barreiras Duarte protagoniza um caso de voto “fantasma”.

O Regimento da Assembleia da República é claro quando no artigo 93º, no ponto 2, refere que “não é admitido o voto por procuração ou por correspondência”.