Embaixada avisa: portugueses devem ter cuidados acrescidos em Díli

A Embaixada de Portugal em Timor-Leste está a alertar os portugueses para terem cuidados acrescidos quando circularem na capital do país. O aviso surge após as recentes manifestações de estudantes em Díli.

Na mensagem, a que a Renascença teve acesso, é deixada a recomendação para se evitar situações de conflito ou grandes aglomerados de pessoas.

“Procure manter-se informado através dos meios de comunicação social e evite as áreas potencialmente conflituosas. Lembre-se que mesmo as manifestações autorizadas e aparentemente pacíficas, podem rapidamente transformar-se em confrontações”, pode ler-se no texto.

Os portugueses são ainda aconselhados a evitar deslocações após o anoitecer, em particular fora da capital.

Desta mensagem à comunidade portuguesa faz ainda parte um folheto informativo com os habituais avisos em matéria de segurança e os contactos atualizados.

Dois números a reter: Gabinete de Emergência Consular (Lisboa): +351 96 170 64 72; e Gabinete de Emergência Consular (Díli): +670 77 478 344.