Tudo a "malhar" no Benfica

"Humilhação", "Mão cheia de nada", "Atropelados". A imprensa desportiva desta quarta-feira carrega a negro a prestação e o resultado do Benfica, em Munique.

O Record fala em "humilhação" e sublinha que "águias voltam a sair da Champions pela porta pequena". O jornal sublinha, ainda. "Adeptos insultaram e assobiaram jogadores e técnico".

Para A Bola, jornal tradicionalmente alinhado com a estratégia da Luz, este Benfica é uma "mão cheia de nada" e uma "águia sem estofo e sem tantas outras coisas". O jornal do Bairro Alto carrega mais, sublinhando que a equipa "cai naturalmente para a Liga Europa".

A Norte, O Jogo recorre à imagem do "atropelamento" e destaca que o Benfica se mostrou "sem argumentos", caindo, assim, "com estrondo para a Liga Europa".

Ainda no diário portuense, destaque para o jogo do FC Porto com o título "Brahimi assusta o Schalke".

Sobre o FC Porto-Schalke 04, o Record lembra que "basta um ponto" e A Bola alude a "carimbar os oitavos".