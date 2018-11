Trump ameaça cancelar encontro com Putin devido à tensão com a Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos disse esta terça-feira que poderia cancelar o encontro que tem agendado com o seu homólogo, Vladimir Putin, devido ao conflito marítimo da Rússia com a Ucrânia.

Numa entrevista ao jornal norte-americano "Washington Post", Donald Trump disse estar à espera de um relatório completo da sua equipa de segurança nacional sobre o ataque russo aos três navios da marinha ucraniana no passado domingo.

O líder americano disse ao jornal que o relatório “será muito determinante” e que talvez não tenha a reunião. “Não gosto da agressão. Não quero essa agressão, de todo”, disse.

A tensão entre Rússia e Ucrânia subiu de nível no domingo depois três navios ucranianos terem sido apreendidos pelas autoridades russas por alegadamente terem entrado em águas russas sem autorização. A ONU já convocou uma reunião de emergência para discutir a escalada de tensão.

Tanto a Ucrânia como o Kremlin confirmaram que foram disparados tiros e três marinheiros ficaram feridos na apreensão dos navios. Entretanto, a Rússia fechou também a passagem de embarcações pelo Estreito de Kerch, que separa o mar de Azov do mar Negro.

A reunião entre os dois Presidentes prevê que sejam discutidos temas sobre segurança como controlo de armas e questões ligadas ao Médio Oriente e à Ucrânia.

O Governo norte-americano já apelou aos países da União Europeia para darem mais assistência à Ucrânia, na sequência do escalar de tensões com a Rússia.

Alguns países europeus já alertaram para a possibilidade de novas sanções, de forma a punir o ataque aos navios ucranianos, mas ministros russos já disseram que as sanções não vão contribuir e que o incidente não deve ser usado para bloquear o Acordo de Minsk, que visa acabar com os combates no leste da Ucrânia entre as forças de Kiev e os rebeldes separatistas pró-russos.