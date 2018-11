Vídeo da BBC revela gafes de Boris Johnson em Lisboa

Os seus assessores são obrigados a interromper as gravações por várias vezes para corrigir o chefe sobre alguns factos históricos e dados económicos.

O momento aconteceu em 2017, durante uma visita a Portugal para encontros com membros do Governo.

Junto ao Museu da EDP, na zona de Belém, com o rio Tejo em pano de fundo, o então ministro britânico dos Negócios Estrangeiros comete uma sucessão de gafes, que o levam ao quase desespero.

Um documentário da BBC revela imagens inéditas de Boris Johnson, em Lisboa, a (tentar) gravar um vídeo para as redes sociais, uma sessão marcada por vários lapsos.

As imagens inéditas foram captadas, em 2017, por uma equipa da BBC e divulgadas agora pela série documental “Inside de Foreign Office” (No interior do Ministério dos Negócios Estrangeiros).

Numa das passagens, Boris Johnson começa por falar da histórica aliança entre Portugal e o Reino Unido, para logo “tropeçar” algumas palavras à frente.

“Estou aqui em Lisboa, Portugal, para celebrar a mais antiga aliança e amizade na história da diplomacia, que remonta a 1386, passando pelas guerras napoleónicas, pela II Guerra Mundial, onde este foi um lugar em que… aaahhh. O que se passou na II Guerra Mundial? Cortem isto por um segundo. Eram neutrais. O que fizemos nos Açores?”, pergunta o então chefe da diplomacia britânica.

Depois disse que James Bond “nasceu aqui perto, no Estoril”, levando um assessor a parar a gravação para esclarecer que não podia dizer que o personagem “nasceu” no Estoril, mas sim que a ideia surgiu naquela localidade do concelho de Cascais.

“Não podes colocar uma coisa no meu briefing e depois corrigir-me”, ripostou Boris Johnson.

Noutro momento, o ex-ministro disse que Portugal é o quarto maior cliente das exportações britânicas, voltando a ser corrigido pelo assessor.