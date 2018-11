José Nuno Azevedo acredita que saída de Rui Vitória "não é solução"

José Nuno Azevedo não acredite que a solução para os problemas do Benfica passe pela demissão de Rui Vitória. O treinador é contestado pelos adeptos, devido aos maus resultados e exibições da equipa.

O Benfica foi goleado pelo Bayern, em Munique, por 5-1, e afastado da Liga dos Campeões. Mais um resultado que acrescenta à má fase dos encarnados. No entanto, José Nuno Azevedo sublinha, em declarações à Renascença, que despedir Rui Vitória "não é solução".

"Não é solução descartar isto ou aquilo. O Benfica passa por um momento difícil, mas o Rui Vitória está longe de ser o único responsável por estas situações", aponta o treinador e comentador da Renascença.

José Nuno assinala que "há coisas a corrigir e a melhorar no Benfica", nomeadamente no aspeto defensivo. A "sucessiva alteração da dupla de centrais", fruto dos castigos e lesões, tem prejudicado. "Se juntarmos isso ao movimento coletivo, que não tem estado bem, obviamente que dá uma instabilidade defensiva muito grande", argumenta.

Ainda assim, José Nuno continua a "segurar" Rui Vitória no banco do Benfica: "Coletivamente, o Benfica tem defendido mal e não tem estado ao nível a que habituou, nomeadamente no tempo do Rui Vitória. Há muito a melhorar. Passa pela alteração técnica? Na minha opinião, não."