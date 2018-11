Benfica bate Burinhosa e mantém liderança invicta no futsal

O Benfica recebeu e bateu o Burinhosa, por 4-0, esta terça-feira, em jogo em atraso da décima jornada do campeonato nacional de futsal.

Torlà inaugurou o marcador logo aos oito minutos e, três minutos depois, Fábio Cecílio ampliou. O 2-0 manteve-se até ao intervalo. Na segunda parte, Bruno Coelho desenhou a goleada e Fists fixou o resultado final.

Feitas as contas, as águias mantêm o pleno de vitórias nas 11 jornadas do campeonato, assim como a liderança isolada, com 33 pontos.