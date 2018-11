Rui Vitória foge às questões sobre o seu futuro no Benfica. "Importante é falar do jogo"

Rui Vitória fugiu às questões sobre a sua continuidade no Benfica, após a pesada derrota, por 5-1, diante do Bayern Munique, esta teraç-feira, que ditou o afastamento dos encarnados da Liga dos Campeões.

Os encarnados repetem a campanha pobre na Champions da época passada e a goleada sofrida em Munique agrava a má fase que a equipa de Rui Vitória atravessa. Confrontado, em declarações à TVI24, com a possibilidade de o seu lugar estar em perigo, Rui Vitória contornou a questão: "Estou a falar do jogo e isto é que importa. Não conseguimos apurar-nos para a Liga dos Campeões. Importante é falar do jogo."

Já em conferência de imprensa, Rui Vitória revelou que fala com o presidente "todos os dias" e garantiu que não é "um treinador perdido".



"Nem pensar. Perdido, jamais. Sou feliz na minha vida porque sou um homem otimista. Triste estou eu e todos os benfiquistas, esta noite, e os jogadores no balneário. Mas é neste momento que se vêem os campeões. Quem quiser dividir o benfica, se estivermos divididos será muito mais fácil. Os maus momentos são para ser ultrapassados", adicionou.

O erro na Champions está inflacionado

Ainda assim, Vitória salientou que "não é por uma questão de momento que a a qualidade se vai embora". Vitória reconheceu que o Benfica não teve agressividade e que cometeu erros "que a este nível se pagam caro", além de o Bayern ter sido "inequivocamente superior" às águias.

"Não era isto que queríamos. O Bayern foi superior. Não conseguimos operacionalizar a estratégia que delineámos. A estratégia passava por ser forte, pressionante e agressivo na defesa, para depois sairmos rápido no ataque. O Bayern fez o primeiro golo com a nossa passividade. Mesmo com 3-1, logo um minuto ou dois depois, o 4-1 tira-nos a força anímica. Fica um resultado pesado. O Bayern foi superior, há que assumi-lo. É uma das melhores equipas da Europa. Isto já aconteceu aqui com outras equipas", lembrou o técnico encarnado, à Eleven Sports.

Vitória identificou a dupla jornada com o Ajax, em que o Benfica perdeu e empatou, como "determinantes". O treinador sublinhou que Ajax e Bayern "são duas equipas fortes da Europa", mas não deixou de reconhecer: "Cometemos demasiados erros para esta competição."