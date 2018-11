Rúben Dias: "Não estivemos à altura"

Rúben Dias admite que o Benfica esteve mal, na goleada sofrida diante do Bayern Munique, por 5-1. Com esta derrota, os encarnados estão fora da Liga dos Campeões, a uma jornada do fim da fase de grupos.

"Não estivemos à altura dos duelos, não estivemos à altura", assumiu o central, em declarações à TVI24, após a partida. Rúben reconheceu que o facto de o Benfica continuar nas competições europeias, na Liga Europa, é fator de motivação. "Vamos continuar dentro de uma competição importante e isso é motivação adicional. Vamos dar a volta", afiançou.

André Almeida preferiu olhar em frente, lembrando que, o Benfica terá "um jogo muito importante" frente ao Feirense, para o campeonato, e que há que "dar a volta por cima". Os cinco golos são erro da equipa: