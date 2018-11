Adrien Silva elimina Cédric da Taça da Liga

O Leicester City eliminou o Southampton da Taça da Liga inglesa, após decisão por grandes penalidades.

Do lado dos "foxes", Adrien Silva foi titular, enquanto que Ricardo Pereira ficou no banco toda a partida. Cédric foi suplente utilizado do lado dos "saints".

Depois de um nulo nos 90 minutos de jogo, a partida foi decidida através das grandes penalidades.

Cédric apontou o quinto penálti do Southampton, mas Gabbiadini não conseguiu converter o sexto. Nampalys Mendy não perdoou e eliminou os "saints" dos oitavos-de-final da "Capital One Cup". Adrien Silva saiu aos 61 minutos de jogo.

Nos quartos-de-final, novo duelo entre portugueses. Ricardo Pereira e Adrien vão medir forças contra o Manchester City de Bernardo Silva e companhia.

Arsenal-Tottenham, Middlesbrough-Burton e Chelsea-Bournemouth são os outros duelos dos quartos-de-final.