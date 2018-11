Ronaldo assiste na vitória da Juventus

A Juventus venceu, esta terça-feira, o Valência por 1-0, com Cristiano Ronaldo novamente em destaque.

O internacional português apontou a assistência para o único golo da partida, marcado por Mandzukic aos 59 minutos.

Com este resultado, a Juventus soma 12 pontos garantiu um lugar nos oitavos-de-final. Manchester United, igualmente qualificado, segue dois pontos atrás da "Vecchia Signora", e disputará o primeiro lugar na última jornada.

João Cancelo foi titular na equipa liderada por Allegri. Gonçalo Guedes também alinhou de início na formação do Valência.

Real vence em Roma e garante primeiro lugar

Roma e Real Madrid já tinham ambos a qualificação garantida, antes de entrarem em campo, fruto da vítoria do Plzen no terreno do CSKA de Moscovo, ficando apenas por decidir o vencedor do grupo.

A equipa liderada por Solari vingou a pesada derrota sofrida este fim-de-semana frente ao Eibar, e venceu por 2-0 no Olímpico de Roma. Bale e Lucas Vázquez apontaram os dois golos "merengues".

Com este resultado, o Real Madrid assegurou o primeiro lugar do grupo, sendo que o último grupo será apenas para cumprir calendário.

Outros resultados:

AEK 0-2 Ajax

CSKA Moscovo 1-2 Viktoria Plzen

Manchester United 1-0 Young Boys

Hoffenheim 2-3 Shakthar Donetsk

Lyon 2-2 Manchester City