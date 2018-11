Tadic coloca Ajax nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

O Ajax garantiu, esta quarta-feira, a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, com uma vitória por 2-0 no terreno do AEK de Atenas.

O empate na partida manteve-se até ao minuto 68. Tadic quebrou o nulo com um golo de penálti, depois de mão na bola de Livaja, que valeu a expulsão. O avançado sérvio dilatou a vantagem pouco depois, aos 72 minutos. Huntelaar ainda marcou o terceiro, já em período de descontos, mas o tento foi anulado por fora-de-jogo.

Com este resultado, o Ajax garantiu a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e complicou a tarefa do Benfica, que agora apenas tem a opção de se qualificar em detrimento do Bayern de Munique. Para tal, o Benfica precisa de vencer os bávaros por dois ou mais golos esta noite, em Munique, e esperar que o Ajax vença o Bayern na última jornada.

No entanto, com a derrota do AEK e os zero pontos somados, o Benfica já garantiu, pelo menos, a presença nos 16 avos-de-final da Liga Europa.