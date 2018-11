Habitantes de Lisboa e Porto passam mais de uma hora por dia em deslocações

Os habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto gastam, em média, mais de uma hora por dia nas deslocações



Os habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto gastam, em média, mais de uma hora por dia nas deslocações para o trabalho ou compras, indica o Inquérito à Mobilidade do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgado esta terça-feira.

Na região de Lisboa, os residentes demoram uma hora e 12 minutos nos transportes públicos ou no carro a fazer o trajeto de casa ao trabalho.

No Porto, o tempo médio é um pouco inferior: hora e seis minutos por dia.

O inquérito do INE confirma o automóvel como o principal meio de transporte utilizado pelos portugueses.

O Porto utiliza mais o carro do que Lisboa. Na Área Metropolitana do Porto, 67,6% das deslocações são feitas em automóvel, enquanto em Lisboa essa percentagem é inferior (58,9%).

A taxa de ocupação do automóvel foi de 1,56 pessoas no Porto e de 1,60 na Área Metropolitana de Lisboa.

Os dados do INE não surpreendem José Manuel Viegas, professor catedrático de Transportes, no Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico.

“Não é motivo de surpresa, mas é motivo de algum incómodo pelo que isso reflete de má qualidade de vida de muitos cidadãos”, afirma o especialista em declarações à Renascença.

José Manuel Viegas considera que as autarquias têm um “papel fundamental” na melhoria das condições de deslocação.

Defende que é preciso “rever fortemente o processo de diálogo entre o urbanismo e as redes de transportes mais pesadas e fazendo outros tipos de transporte coletivo, que sejam capazes de ter menos paragens pelo caminho, menos transbordos, permitindo que muita gente tenha, em veículos mais pequenos e com muito menos paragens, possa ter tempos de viagem semelhantes aos que teriam no seu carro, mas com muito menor número de veículos”, sublinha.

Questionado sobre a política de descontos nos passes sociais, José Manuel Viegas considera que é “outro plano” de ação importante, mas não reduz o tempo despendido entre casa e trabalho.

“A redução do preço de passes sociais é uma medida de grande potencial de inclusão social. Essa integração não contribui em nada para reduzir o número de minutos” das deslocações, conclui.