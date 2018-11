Óliver destaca defesa de betão do Schalke

Óliver Torres, médio do FC Porto, acredita que o Schalke será um adversário muito complicado e falou sobre a conquista da titularidade.

Em declarações em conferência de imprensa, o espanhol elogiou a defesa do adversário alemão. "Olhamos para o Schalke como um adversário muito forte e difícil. É o jogo mais importante porque é o de amanhã [quarta-feira]. Na Liga estão em 14.º, mas na Liga dos Campeões só sofreram um golo. Precisamos de fazer o nosso melhor para conseguir a vitória", analisou.

O espanhol é agora titular indiscutível, pela primeira vez desde que Sérgio Conceição assumiu o comando do FC Porto. Óliver quer continuar a trabalhar para merecer a confiança do treinador:

"Eu e o treinador sempre tivemos muitas conversas e ele sempre foi claro comigo. Disse-me o que precisava para poder jogar e fui treinando da melhor maneira possível. Chegou a oportunidade e tento aproveitar da melhor forma. Tenho sempre vontade de aprender e melhorar e vou sempre apoiar a equipa, quer jogue zero, 15, 50 ou 90 minutos".

"Estamos todos em contínuo crescimento. Tentei melhorar no aspeto defensivo, e também a nível ofensivo. Sei que os números vão chegar em breve", adicionou.

O FC Porto-Schalke 04 está marcado para esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.