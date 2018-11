Sérgio e o Schalke: "Será o jogo mais difícil da fase de grupos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, quer vencer a partida frente ao Schalke 04 e selar a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Em declarações em conferência de imprensa, o técnico dos dragões deixou grandes elogios ao emblema alemão. Sérgio acredita que vai encontrar uma equipa mais forte do que aquela que empatou a uma bola em Gelsenkirchen:

"O Schalke tem vindo a melhorar, o que era de prever. Eles são uma equipa forte, que tem como base um sistema tático diferente do habitual. Arrisco-me a dizer que este será o jogo mais difícil da fase de grupos, e será um desafio a forma como vamos encarar o jogo, tentar condicioná-los e explorar as suas fragilidades".

Sérgio diz que a equipa está ciente que uma vitória garante um lugar nos oitavos-de-final, mas encara como apenas mais um jogo para vencer: "Todos os jogos são para o mesmo propósito, que é para ganhar os três pontos. Amanhã coincide com a luta pelo primeiro lugar. Sabemos dessa importância, mas não estamos importados com isso, só contamos com aquilo que podemos controlar, que é o nosso jogo".

O técnico do FC Porto acredita, ainda, que o grupo dos dragões não é fácil, apesar de não ter sido sorteado qualquer "tubarão". "Ouvi dizer que o Schalke era mais fraco que o Qarabag. Esta forma leviana de minimizar os feitos do FC Porto irrita-me extremamente", atirou.

"É um grupo equilibrado, forte. Não há nenhum tubarão, mas por vezes os grupos mais fáceis de se passar são os grupos com um tubarão e dois golfinhos", adicionou Sérgio Conceição.

O FC Porto-Schalke 04 está marcado para esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.