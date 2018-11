"É quase um milagre". Governador elogia mecanismo europeu de supervisão

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, compara a um “milagre” o Mecanismo Único de Supervisão, que integra o Banco Central Europeu e as autoridades de cada país.



Carlos Costa defende que, há quatro anos, o desafio era colossal e sem paralelo, mas hoje é uma realidade.

“Eu classificaria em termos europeus este projeto um desafio de uma enorme complexidade e o ponto a que chegamos quase um milagre, dada a natureza das dificuldades”, afirmou numa conferência, em Lisboa, sobre os "Quatro anos de Mecanismo Único de Supervisão: lições e desafios futuros".

O governador defende que o Mecanismo Único de Supervisão trouxe benefícios importantes para o sistema financeiro, mas a banca continua sujeita a riscos, entre eles o crédito malparado e a revolução tecnológica.

“Apesar de ser sempre difícil antecipar de onde vão surgir os novos elementos de perturbação da estabilidade, alguns começam já a perfilar-se no horizonte: seja no domínio da banca paralela, nas áreas do branqueamento de capitais ou no mundo ainda desregulado das ‘fintechs’ e do desenvolvimento digital”, sublinhou

Carlos Costa mostra-se preocupado com a existência de bancos que valem menos que as novas startups financeiras que vieram revolucionar este mercado.

“O facto de alguns grandes bancos tradicionais sujeitos a regulação intensa valerem em bolsa menos do que algumas ‘fintechs’ é motivo de reflexão e dá uma ideia das potenciais fontes de risco”, adverte o governador do Banco de Portugal.