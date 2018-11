Autarca de Borba não se demite. "Isso é para os fracos"

O presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, garantiu esta terça-feira que não vai apresentar demissão do cargo na sequência do desabamento de um troço da antiga Estrada Nacional 255 em Borba, no Alentejo, um acidente que terá provocado cinco mortos, com três dos corpos ainda por recuperar.

Em declarações aos jornalistas, António Anselmo declarou que pode vir a assumir responsabilidade se for caso disso mas não para já.

"Enquanto eu estiver aqui, assumo claramente aquilo que estou a fazer. Demitir é próprio dos fracos, estou cá para lutar sempre pela minha terra. Quando chegarmos à conclusão das coisas cá estaremos."

No mesmo sentido, o autarca alertou que "a culpa não deve morrer sozinha" e garantiu que "depois de a Justiça investigar, cá estaremos para assumir se tivermos de assumir a responsabilidade".

Questionado sobre estudos e relatórios que têm vindo a público sobre a falta de segurança da estrada e o risco de derrocadas, o presidente da Câmara assegurou que não tinha consciência do perigo e recordou até que levou lá políticos e amigos várias vezes. "Nunca acreditei que aquilo viesse a cair. Acha que levava lá pessoas se soubesse?"

"Se eu tivesse alguém a dizer que havia perigo que aquela estrada ruísse, é evidente que era a primeira pessoa [a atuar]", referiu, dizendo ainda que acredita que "as Estradas de Portugal sabiam o que se estava a passar" ao terem decidido retirar aquele troço da Estrada Nacional 255, transformando-o numa estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa.