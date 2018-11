Tedesco quer vencer no Dragão para garantir lugar nos "oitavos" da Liga dos Campeões

Domenico Tedesco, treinador do Schalke 04, quer vencer o FC Porto no Estádio do Dragão, para garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Em declarações em conferência de imprensa de antevisão, o treinador admitiu motivação extra, depois da vitória por 5-2 frente ao Nuremberga. Tedesco quer causar surpresa na quarta-feira no Dragão:

"Vamos jogo a jogo, sempre um passo de cada vez. Não estamos já a pensar na última jornada, porque estamos focados em ganhar o jogo de amanhã frente ao FC Porto. Estamos contentes com a vitória frente ao Nuremberga, cinco golos é muito bom, claro, mas nem tudo correu bem."

Tedesco tem promovido diversas alterações nas opções de jogadores e nas táticas escolhidas. O técnico não desvendou o plano de jogo para o jogo no Dragão. "Não vou dizer a estratégia de antemão, mas posso dizer que muitas mudanças levam a pouca probabilidade de vitória", assinalou.

Em caso de vitória do Lokomotiv frente ao Galatasaray, Schalke e FC Porto ficam automaticamente qualificados para a próxima fase. Ainda assim, Tedesco quer ignorar o resultado dessa partida: "Temos um foco total em nós, independentemente do resultado do outro jogo do grupo".

O FC Porto é atualmente líder do grupo D, com dez pontos. O Schalke segue em segundo lugar, com oito. Galatasaray ocupa a terceira posição com quatro pontos. O Lokomotiv, já eliminado de um lugar nos oitavos-de-final, segue em último com zero pontos.

Schalke e FC Porto garantem a qualificação com uma vitória no jogo de quarta-feira, marcado para as 20h00, no Estádio do Dragão, com relato, em direto, na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.

Bentaleb satisfeito por ajudar, independentemente da posição

Nabil Bentaleb, médio argelino, mostrou-se satisfeito pela vitória alargada frente ao Nuremberga, muito pelo mau momento de forma que o Schalke vive no campeonato:

"Todos os jogos vamos ganhando confiança e marcar esses cinco golos ao Nuremberga ajudou-nos imenso".

Questionado sobre se prefer jogar na posição "8" ou "6", Bentaleb diz que apenas pretende ajudar. "O que gosto é vencer. Não me improta a posição, o treinador fala comigo e estou feliz desde que ajude a equipa", frisou.