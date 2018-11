Sub-19 do Benfica empatam em Munique

A equipa sub-19 do Benfica empatou por 2-2, esta terça-feira, no terreno do Bayern de Munique, e só depende de si para alcançar os oitavos-de-final da Youth League.

As águias entraram a vencer na partida, com um golo de Nuno Santos, aos 43 minutos. O Bayern virou o resultado no segundo tempo, com golos de Joshue Zirkzee, aos 66 minutos, que aproveitou um erro infantil do guarda-redes encarnado, e Marcel Zylla, aos 80.

Já em cima do apito final, Ronaldo Camará, avançado de 15 anos, salvou as águias com um golo de cabeça.

Com este resultado e com apenas uma jornada por disputar, o Benfica é segundo classificado do grupo E, com oito pontos, os mesmo que o Bayern de Munique, e a três do líder Ajax.

Deste modo, as águias continuam com vantagem no confronto direto para o Bayern de Munique, fruto da vitória por 3-0 no Seixal. Apenas precisam de vencer o AEK, na última jornada, para selar a qualificação.