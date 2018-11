Diocese de Bragança-Miranda celebra a deficiência

O Serviço da Pastoral da Deficiência da Diocese de Bragança-Miranda promove, a partir deste sábado e até ao dia 12 de dezembro, diversas iniciativas que visam assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência que se assinala a 3 de dezembro.

“Inclusão, uma mentalidade e uma cultura?”, é o mote para a iniciativa que pretende, “interrogando a resposta que cada pessoa dá, e no global a sociedade”, chamar a atenção para “a mudança de mentalidade, que urge, de cada pessoa, para que a inclusão seja uma cultura presente em toda a realidade diocesana e na sociedade em geral”, afirma o diretor do Serviço da Pastoral da Deficiência da diocese de Bragança-Miranda, Jorge Novo.

Segundo o responsável pela pastoral da deficiência, “hoje já se começa a falar muito de inclusão, mas ela só acontecerá plenamente na sociedade, quando cada pessoa, per si, pensar que não está a fazer nenhum favor ou, então, a fazer algo de extraordinário, quando o faz a favor da dignidade da pessoa com deficiência”.

“Incluir as pessoas com deficiência deveria ser algo tão normal como o ato de respirar”, defende Jorge Novo.

Do programa que assinala, em Bragança, o dia da pessoa com deficiência, constam diferentes iniciativas educativas, sociais, culturais, desportivas e espirituais, envolvendo, não só as pessoas com deficiência e os seus cuidadores, mas, também, os familiares, os amigos e a sociedade em geral.

A primeira iniciativa terá lugar em Mogadouro, por ocasião da abertura do Ano Pastoral da diocese, com distribuição de pagelas com uma oração criada por D. José Cordeiro, para ser rezada no I e II domingos do Advento.

Destaque ainda para a criação de um Cubo designado “As diferentes faces da diferença”, com a imagem/mensagem criada pelas pessoas com deficiência de cada uma das IPSS participantes, que irá percorrer todos os concelhos do distrito de Bragança.

A culminar o programa, no dia 12 de dezembro, no santuário do Imaculado Coração de Maria, nos Cerejais, Alfandega da Fé, acontecerá a celebração da eucaristia de Natal, presidida pelo bispo da diocese, D. José Cordeiro.

A cerimónia terá tradução de língua gestual portuguesa e a liturgia é protagonizada pelas pessoas com deficiência, no serviço dos acólitos, no canto e na música, nas leituras, no ofertório solene, com entrega de um símbolo de Natal ao bispo diocesano, e na encenação de ação de graças.

No final haverá um lanche-convívio para que todos os participantes possam conviver e confraternizar.

Nas celebrações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência participam oito instituições particulares de Solidariedade Social (IPSS) do distrito de Bragança.