Madeira Andebol SAD vai à Ucrânia para os "oitavos" da Taça Challenge

O Madeira Andebol SAD ficou, esta terça-feira, a conhecer o adversário nos oitavos-de-final da Taça Challenge de andebol.

A equipa insular vai defrontar os ucranianos do Donbas, conforme ditou o sorteio realizado em Viena, na Áustria. O Mandeira SAD era cabeça-de-série do sorteio, pelo que estava inserido no pote 1, o que lhe permitiu escapar a duelos com os favoritos.

O primeiro jogo está marcado para Donetsk, a 9 ou 10 de fevereiro de 2019. O segundo realiza-se no Funchal, a 16 ou 17 do mesmo mês.