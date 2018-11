Recuperado da lesão, Ola John quer reconquistar a titularidade

Ola John, médio do Vitória de Guimarães, regressou aos treinos esta terça-feira depois de uma lesão muscular que o afastou dos relvados durante seis semanas, e diz-se pronto para lutar por um lugar no onze inicial.

Em declarações à imprensa após a sessão de treino desta terça-feira, o holandês prometeu trabalhar para regressar ao melhor nível: "Vou procurar voltar ao meu ritmo e treinar forte para ter oportunidade de voltar aos relvados, depois destas seis semanas muito longas".

"Finalmente voltei a treinar com os meus colegas de equipa e estou pronto para jogar. Vai ser uma semana importante para mim, depois veremos quem vai jogar", adicionou.

A equipa de Luís Castro volta a entrar em campo no domingo, no terreno do Desportivo das Chaves, partida a contar para a 11ª jornada da I Liga. Ola John reconhece o bom momento da formação minhota e, por isso, destaca a dificuldade acrescida na luta pela titularidade: "A equipa está bem, a vencer, e claro que agora não vou ser titular, mas a treinar bem, e a entrar bem no jogo, posso voltar a ser titular".

"O jogo em Chaves vai ser difícil, mas estamos confiantes. Temos de jogar bem se quisermos vencer o jogo", antecipou.

Ola John faz um balanço positivo dos primeiros meses em Guimarães: "Gosto muito de viver aqui em Portugal, e o Vitória é um clube muito bom, que dá grandes condições aos atletas. É mais calmo viver aqui do que em Lisboa, não há tanto stress".

Regresso ao Jamor? "Porque não?"

O Vitória de Guimarães venceu este fim-de-semana o União da Madeira e vai marcar presença nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O Jamor está aí à porta, e Ola John não esconde esse sonho: "Porque não? Jogamos sempre para vencer e queremos ganhar todos os jogos. Vamos ver se será possível, mas primeiros temos de focar no próximo jogo, que é o Chaves".

Ola John chegou à cidade Berço este verão, depois de seis épocas vinculado ao Benfica. Às ordens de Luís Castro, o extremo de 26 anos soma oito partidas e um golo. Formado no Twente, Ola John já passou pelo Hamburgo, Reading, Wolverhampton e Deportivo.