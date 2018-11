Segunda mão da final da Libertadores não se vai realizar na Argentina

A CONMEBOL anunciou, esta terça-feira, que a segunda mão da final da Taça Libertadores, entre Boca Juniors e River Plate, não se vai realizar na Argentina.

Em comunicado, a organização responsável pelo futebol sul-americano anunciou a decisão após os "atos de violência que ocorrem em Buenos Aires no dia 24 de novembro, que colocaram em risco a segurança dos jogadores, oficiais e adeptos".

A CONMEBOL comunicou que a final vai decorrer entre os dias 8 e 9 de dezembro, com horário e local ainda por definir, e que irá garantir cobertura de custos de até "40 pessoas de cada uma das equipas" e "condições de segurança com as autoridades respetivas".

Vários jogadores do Boca ficaram feridos, no sábado, por serem sido atingidos por vidros ou devido ao uso de gás lacrimogéneo por parte da polícia, com o capitão Pablo Pérez a ter de ser assistido no hospital, antes de regressar ao estádio, com uma pala a proteger o olho esquerdo.



A partida, marcada para as 20h00 de sábado, foi adiado para domingo, e novamente adiada, por falta de condições de segurança. O jogo da primeira mão, disputado na Bombonera, casa do Boca Juniors, terminou com um empate a duas bolas.