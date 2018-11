Autor do ataque ao autocarro do Dortmund sentenciado a 14 anos de prisão

O autor do ataque ao autocarro do Borussia Dortmund, no dia 11 de abril de 2017, foi condenado a 14 anos de prisão, segundo avança o jornal "Bild".

Sergej W. foi considerado culpado de 29 tentativas de homicídio por ter feito explodir três bombas junto ao autocarro da equipa alemã, horas antes de uma partida da Liga dos Campeões frente ao Mónaco.

O central espanhol Marc Bartra foi o mais afetado e teve de ser submetido a cirurgia, devido a uma lesão na mão causada pela explosão.

Segundo avança o "Bild", Sergej confessou o crime e disse que não pretendia magoar ninguém, mas sim aproveitar a descida de valor das ações do Borussia de Dortmund na bolsa de valores:

"O meu objetivo era simular uma explosão, para reduzir o valor do Dortmund na bolsa. Esperava uma grande mudança na bolsa, e que o jogo não se realizasse", disse Sergej.

Sergej terá retirado a ideia do ataque terrorista que decorreu em Paris, junto ao estádio onde se realizava uma partida entre França e Alemanha. "Ouvi dizer que depois desse ataque houve flutuação no mercado, e foi por isso que quis desenvolver este cenário de perigo".