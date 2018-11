Revolta na Google contra motor de busca "censurado" que a empresa criou para a China

Desde 2010 que a Google não opera na China. No entanto, a empresa está, desde 2017, a negociar com o Governo chinês (houve até diversas reuniões entre o presidente da Google, Sundar Pichai, e altos funcionários do regime liderado por Xi Jinping) a criação de um motor de busca exclusivo para o país.

Chama-se Dragonfly, um motor que, garantiu a empresa em outubro, oferece “melhores informações do que as que estão atualmente disponíveis” para os chineses.



Para organizações de direitos humanos como a Amnistia Internacional, a história não se devia contar assim. Opõem-se veementemente ao Dragonfly, vendo nele uma submissão da Google à censura imposta pelo regime chinês.

É que o Dragonfly não só impede pesquisas de sites considerados “desfavoráveis” ao Partido Comunista Chinês, como censura, por exemplo, a pesquisa de termos como “direitos humanos”, “democracia”, “religião” ou “protesto pacífico”. Mais: acredita-se que o Dragonfly poderia associar o número de telefone de um utilizador às buscas por ele realizadas na Internet, facilitando a perseguição do governo contra dissidentes.

Face a isto, esta terça-feira um grupo de 11 funcionários da Google (a maioria deles ligados ao setor da engenharia de software) publicou um artigo no site norte-americano Medium, exigindo à empresa a suspensão do desenvolvimento do Dragonfly, que qualificam como um “motor de busca censurado” para o mercado chinês que permitirá e reforçará “a vigilância estatal”.

O grupo de funcionários vê na criação do Dragonfly “sérios problemas contra os direitos humanos” e, no artigo, opõe-se a toda e qualquer tecnologia que “ajude os poderosos a oprimir os vulneráveis”.

“A Google é demasiado poderosa para não ser responsabilizada", concluem. "Nós merecemos saber o que estamos a criar e merecemos ter uma palavra a dizer nessas decisões significativas.”

A gigante tecnológica ainda não reagiu à tomada de posição dos seus funcionários.